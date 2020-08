Online Casino Willkommensbonus 2020 10 Euro Einzahlung

Posted by editor on

Sobald Sie den besten Bonus für sich selbst ermittelt haben und Sie wissen, wie er funktioniert, können Sie ihn nutzen. Viele Leute glauben nicht, dass man sich einfach in einem Casino anmelden und im Grunde genommen kostenloses Geld und/oder Gratisdrehungen zum Spielen erhalten kann, aber Tatsache ist, dass man es kann und wirklich sollte. Wir werden Ihnen in wenigen einfachen Schritten erklären, wie Sie einen Willkommensbonus beantragen können.

Was ist ein Willkommensbonus?

Die Inanspruchnahme von Casino-Willkommensbonussen ist ein Muss, aber nicht bevor Sie erfahren haben, wie sie wirklich funktionieren. Nicht alle Casinobonusse sind gleich – obwohl einige wirklich kostenlos sind, sind andere mit bestimmten Voraussetzungen verbunden.

Verschiedene Kasinos bieten verschiedene Willkommensbonusse an, also müssen Sie auch die beste Option auswählen. Es mag einfach klingen, aber bei so vielen Optionen, die es gibt, müssen Sie wirklich die beste Option finden.

Wenn Sie sich gefragt haben, warum ein Casino Ihnen im Grunde Geld zum Spielen gibt, dann deshalb, weil sie es als großartiges Marketing betrachten. Und das ist es wirklich. Denn wenn ein Casino einen neuen Kunden gewinnen will, muss es ihn zuerst anlocken. Es gibt winzige Willkommensboni, die viele Spieler vermeiden, aber es gibt auch Boni, die recht lukrativ sind und einen Spieler zu einem großen Fan des Casinos machen können, das sie anbietet.

Die Casinos sind sich der Tatsache bewusst, dass sie vom Spieler mehr Geld gewinnen als umgekehrt, daher bieten sie Comps an, die sie dazu bringen, mehr zu spielen. Am Ende gewinnt immer das Haus.

Warum einen Willkommensbonus beanspruchen?

Ein Willkommensbonus ist ein Bonus für neue Spieler, die ein Konto im Online-Casino eröffnen. Nachdem Sie eine Ersteinzahlung auf Ihr Konto getätigt haben, erhalten Sie zusätzliches Bonusgeld und/oder Gratisdrehungen vom Casino. Mit diesem Bonus können Sie gratis wetten und einen Gewinn im Online-Casino erzielen.

An jeden Echtgeld Bonus Vergleich sind Wettbedingungen geknüpft. Die Anforderungen an einen bestimmten Bonus sind für jedes Online-Casino anders. Normalerweise müssen Sie das Bonusgeld eine bestimmte Anzahl von Einsätzen tätigen, bevor Sie es abheben können. Sie müssen dies innerhalb eines vorgeschriebenen Zeitraums tun.

Bei einigen Online-Casinos sind bestimmte Zahlungsmethoden vom Erhalt des Willkommensbonus ausgeschlossen. Wenn Sie zum Beispiel eine erste Einzahlung mit Neteller oder Skrill tätigen, können Sie den Willkommensbonus nicht beanspruchen.

Wir empfehlen Ihnen, immer die Bonusbedingungen des Online-Casinos sorgfältig zu lesen, bevor Sie eine Einzahlung tätigen.

Auf unserer Website bietet jedes Casino einen Willkommensbonus an. Viele Leute befürchten, dass diese Boni nicht zuverlässig sind, aber sie sind es! Gut zu wissen ist, dass Sie den Betrag X-mal setzen müssen, bevor das Bonusgeld ausbezahlt werden kann. Das Online-Casino tut dies als Vorsichtsmaßnahme, damit die Leute keinen Anspruch auf einen Bonus erheben und diesen sofort auszahlen lassen. Wenn dies in einem Online-Casino möglich wäre, wäre es in kürzester Zeit bankrott.